В Башкирии из-за бенгальского огня в квартире произошел пожар

В Нефтекамске из-за неосторожного обращения с пиротехникой произошел пожар. Возгорание случилось 5 января в одной из квартир города.
По информации МЧС по РБ, причиной пожара стал бенгальский огонь. Искры огня попали на диван и вещи, которые моментально вспыхнули. 28-летний житель смог потушить пожар самостоятельно, но получил ожоги.
МЧС республики предупреждает об опасности, связанной с использованием пиротехники. Неосторожное обращение с данными предметами может привести к серьезным последствиям. Не рекомендуется использовать бенгальские огни в стенах квартиры.