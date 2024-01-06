В Башкирии из-за бенгальского огня в квартире произошел пожар

В Нефтекамске из-за неосторожного обращения с пиротехникой произошел пожар. Возгорание случилось 5 января в одной из квартир города.

По информации МЧС по РБ, причиной пожара стал бенгальский огонь. Искры огня попали на диван и вещи, которые моментально вспыхнули. 28-летний житель смог потушить пожар самостоятельно, но получил ожоги.