В Башкирии погода сохранится снежной и морозной

В Башкирии снова похолодает до -24. Об этом сообщает Башгидрометцентр. По информации ведомства, резкие перепады температуры в начале недели наступившего года преподнесли сюрпризы коммунальщикам.

Погода в последние дни текущей недели будет снежной. Температура воздуха в некоторых районах республики не поднимется выше -13 градусов. Местами сохранится до -20.