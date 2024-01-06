В Башкирии погода сохранится снежной и морозной

В Башкирии снова похолодает до -24. Об этом сообщает Башгидрометцентр. По информации ведомства, резкие перепады температуры в начале недели наступившего года преподнесли сюрпризы коммунальщикам.
Погода в последние дни текущей недели будет снежной. Температура воздуха в некоторых районах республики не поднимется выше -13 градусов. Местами сохранится до -20.
7 января температура воздуха ночью опустится до -25 градусов, а днем до -17...-22 градусов. На дорогах Башкирии ожидаются снежные заносы и гололедица.