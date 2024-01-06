Православные жители Башкирии готовятся отмечать Рождество Христово

Православный мир готовится отметить главный христианский праздник – Рождество Христово. Тысячи прихожан собираются в столичных храмах и церквях на праздничную службу, которая проходит в вечернее и ночное время. По традиции, телеканал БСТ организует прямую трансляцию рождественского богослужения в уфимском Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.

Православный мир отмечает Сочельник, который предваряет один из главных праздников – Рождество Христово. Совсем скоро во всех храмах республики начнутся богослужения. Главные торжества в уфимском соборе Рождества Богородицы будут транслироваться в прямом эфире на телеканале БСТ. Для этого уже всё готово. Проложены сотни метров кабелей, аппаратура настроена. Праздничную службу зрители нашего канала увидят в мельчайших подробностях с 10 телекамер и даже смогут заглянуть туда, куда прихожанам вход не доступен, – в алтарную часть.

Прихожане приходят в храм целыми семьями. Дети наравне со взрослыми молятся, ставят свечки и просят у Господа исполнения самых заветных желаний.

Пост перед Рождеством продлился больше месяца. Он начался 28 ноября прошлого года. И после богослужения верующие смогут сесть за праздничный стол. Основные торжества развернутся в уфимском соборе Рождества Богородицы. Главную службу возглавит митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон. Рождественские богослужения этой ночью пройдут во всех храмах республики.

Любой праздник – это не только молитва, но и доброе дело, обращённое к Богу, оказание посильной помощи нуждающимся. И Рождеству Христову нужно радоваться со всеми, кто нас окружает.