В Башкирии показали, как живут олени-маралы в охотничьем хозяйстве

Около полутора тысяч оленей содержатся в вольерах в Учалинском, Бирском и Бураевском районах. Продолжают разводить маралов и в Башкирском государственном природном заповеднике. Мы побывали в одном из таких хозяйств.

Для этих животных шум техники – не повод для страха, а сигнал к обеду. Маралы и пятнистые олени живут в охотничьем хозяйстве «Прогресс» Бураевского района уже пять лет. Тогда с Алтая сюда завезли 30 особей. А сейчас популяция разрослась уже до 150.

Первое время, первые годы у них была акклиматизация. Сейчас они уже акклиматизировались. И уже наши, местные, которые здесь родились, они уже дают потомство. Кормим трактором: завозим сено в рулонах. К трактору они привыкшие: сразу, как трактор слышат – всё, обнимают, вокруг трактора бегают. Андрей Князев, директор охотничьего хозяйства

По соседству с оленями живут лошади, яки, коровы, овцы и кабаны. Сотрудники сами заготавливают корма и обслуживают технику. Дважды в год животных осматривает ветврач. Также идет активное строительство гостевых домов. Ведь в ближайших планах – начать принимать туристов.

Интерес данных хозяйств в чем? В том, что мы можем войти в контакт с теми животными, которые населяют нашу республику, можем с ними вплотную повзаимодействовать, то есть где-то организовать подкормку прямо с рук, где-то попытаться погладить данное животное, осязать его. Евгений Глинкин, главный специалист-эксперт Бирской службы охраны животного мира Министерства экологии Республики Башкортостан