В Башкирии показали, как живут олени-маралы в охотничьем хозяйстве

Около полутора тысяч оленей содержатся в вольерах в Учалинском, Бирском и Бураевском районах. Продолжают разводить маралов и в Башкирском государственном природном заповеднике. Мы побывали в одном из таких хозяйств.
Для этих животных шум техники – не повод для страха, а сигнал к обеду. Маралы и пятнистые олени живут в охотничьем хозяйстве «Прогресс» Бураевского района уже пять лет. Тогда с Алтая сюда завезли 30 особей. А сейчас популяция разрослась уже до 150.
По соседству с оленями живут лошади, яки, коровы, овцы и кабаны. Сотрудники сами заготавливают корма и обслуживают технику. Дважды в год животных осматривает ветврач. Также идет активное строительство гостевых домов. Ведь в ближайших планах – начать принимать туристов.
Помимо самого общения с животными, организуют лечебные пантовые ванны. Как рассчитывают в хозяйстве, полноценный запуск такого вида туризма можно ожидать уже в ближайшие годы. Это позволит сделать Бураевский район одним из главных мест притяжения жителей Башкортостана и гостей республики и дать им с пользой отдохнуть душой и телом от городской суеты.