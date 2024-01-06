В Уфе в первые дни нового года спасатели провели более ста рейдов на реке Белой

Более ста рейдов провели спасатели Кировского района Уфы на реке Белой в первые дни нового года. Во время патрулирования информировали любителей зимней рыбалки о правилах безопасности и средствах самоспасения. Организовывают такие вылазки на специальной укомплектованной аэролодке.

Случаи, когда люди проваливаются под лед, – не редкость. И не всегда удается спасти утопающих. Поэтому сотрудники Управления гражданской защиты просят строго соблюдать меры предосторожности. Особенно следить за детьми.

Также проводят и ежедневную профилактическую работу по несанкционированным горкам. В Уфе – 10 основных детских ледовых городков, где уже есть сертифицированные горки. Они отвечают всем требованиям безопасности. Но дети продолжают кататься на запрещенных площадках и получают различные травмы. К примеру, в январе этого года на Менделеева пострадал мальчик, врезавшись в стену дома во время катания на тюбинге.