В Уфе внедряют интеллектуальную систему для изготовления зубных протезов

В клинике БГМУ запускают «Диагнокат». Стоматологию цифровизируют. Уже сейчас протезы могут изготовить меньше, чем за сутки, вместо прежних полутора недель.

На экране коронка, увеличенная в десятки раз. Модель челюсти зубной техник заносит в базу – в карту пациента. Чтобы изготовить весь зубной протез, теперь достаточно 13 часов. Прежде этот процесс занимал до полутора недель. При этом точность сократилась до 50 микрон вместо 250.

К современным технологиям студенты переходят после получения классических методик. Начинают с азов, чтобы быть умнее искусственного интеллекта.