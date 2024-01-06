В Уфе в новогодние праздники выявили незаконную точку продажи алкоголя

Напомним, в дни новогодних каникул в Уфе и в целом по Башкортостану ограничена продажа алкоголя. Спиртное нельзя купить и сегодня после 17 часов. Запрет введен на законодательном уровне. Исключение составляют предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары). За нарушение предусмотрен штраф от 20 до 300 тысяч рублей с возможной конфискацией продукции.