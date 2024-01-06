В Кигинском районе Башкирии продолжается модернизация водопровода

В районном центре уже давно существует проблема с водой. В последние годы увеличилось количество подключенных к водопроводу домов. Проложены трубы, построена насосная станция. А в следующем году будет завершен масштабный проект, который улучшит качество воды. Сейчас большинство пользуется фильтрами из-за её высокой жесткости.

Счастливые литры воды не считают. Молодая семья Муратовых дом купили в прошлом году. Вот только нормально не постирать, да и ребенка не искупать. Но летом закончили прокладку трубопровода. Путь для воды открыт.

А для подачи воды в соседнем новом микрорайоне Северный построили насосную станцию. Дома находятся на возвышенности, напора не хватало. Дополнительные силы проблему решили. Работает станция в автоматическом режиме и будет обслуживать около 200 домов. В районном центре работают четыре водозабора. Летом они не справляются.

Сейчас местные жители пользуются фильтрами либо для питья предпочитают использовать родниковую воду. Новый скважинный водозабор будет иметь бактерицидную установку, накопительные емкости. Система водоподготовки улучшит качество.