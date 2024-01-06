В Башкирии показали, как студенты БМФК учатся принимать роды

В Бирском медико-фармацевтическом колледже учатся принимать роды на манекенах и оказывать помощь в имитированной скорой. В образовательном учреждении реализуют учебные сценарии, максимально приближенные к реальным условиям профессиональной деятельности. В центре оборудовали лаборатории по разным направлениям. Они появились в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Кластер создали на полученный грант в размере более 60 млн рублей.

Первое, что делает акушерка, – это кладет малыша на живот маме. Телесный контакт успокаивает ребенка и согревает. Это необходимо и для того, чтобы связь между матерью и новорождённым установилась с первых секунд. На таких манекенах студенты отрабатывают роды. На компьютере выбирают сценарий. Можно включить даже сердцебиение плода.

Кровать регулируют пультом управления. Она предназначена для лежачих больных и пациентов, которые восстанавливаются после операции. На ней риск образования пролежней сокращается. Модель облегчает уход за больным, обслуживание, работу с различными медицинскими установками. Здесь студенты учатся на манекенах кормить, обтирать тело, мыть и, конечно же, оказывать медпомощь. В случае ошибки «умная» система сама предупреждает об этом.

В этой лаборатории учатся оказывать первую помощь. Как в настоящей скорой, по вызову создается бригада. Она выезжает на имитированное место происшествия и уже там помогает пострадавшему.

В машине скорой помощи лежит 25-летняя девушка. По легенде, она сломала ногу, упав с крыши, и потеряла сознание из-за остановки сердца. Врачи смогли откачать её и вернули к жизни. На этой площадке студенты отрабатывают различные случаи. Ожоги, переломы, раны – всё им по силам.

Семь лабораторий появились в рамках федеральной программы «Профессионалитет» для ликвидации кадрового дефицита в среднем медицинском звене. Здесь, как в современной клинике, условия максимально приближены к реальным. Этот новый механизм подготовки кадров гарантирует трудоустройство. Колледж тесно сотрудничает с работодателями. Когда создавали образовательные программы, появился дополнительный профессиональный блок, где учли потребности заказчика.