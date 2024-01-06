Сноубордисты Башкирии готовятся к новым стартам

Пока спортсмены в Уфе, но уже на следующей неделе они отправятся на соревнования в Москву. Среди лидеров сборной республики и России Всеволод Мартынов. Призер чемпионата страны, нынешний сезон уфимский сноубордист также начал с попадания на пьедестал почета.

В Уфе он теперь редкий гость. Тренироваться на склоне спортшколы по горнолыжному спорту, с которого когда-то все началось, удается все реже. Домой бронзовый призер чемпионата страны и победитель Спартакиады молодежи России Всеволод Мартынов приехал только на новогодние каникулы. Даже в отсутствии международных стартов соревнований у российских спортсменов достаточно. С 2020 года Мартынов в составе молодежной национальной команды. Последние два года он представляет основную сборную России.

Атлеты провели два сбора, после чего отправились в «Абзаково» на первый в сезоне этап кубка страны по сноуборду.

Тогда в погоне за секундами на пути к пьедесталу схлестнулись 200 райдеров из 16 регионов страны. Башкортостан представляли 18 сильнейших спортсменов из Уфы, Белорецка и Абзаково. Соревновались участники в двух дисциплинах – параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте.

Тогда представитель Башкортостана замкнул призовую тройку в параллельном слаломе. Повторить успех на этапе кубка России в Ижевске не получилось. Мартынов стал седьмым.