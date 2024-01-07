В Уфе ГИБДД проводит проверку перевозки детей в автомобилях

В башкирской столице сотрудники ГИБДД проводят рейды по проверке перевозки детей в специальных автокреслах. Об этом сообщает Госавтоинспекция Башкирии.

В новогодние праздники было оштрафовано большое количество водителей, которые пренебрегали правилами перевозки детей. Нарушители заплатят штраф в размере 3000 рублей.

Перевозка детей на переднем сидении младше 7 лет и от 7 до 11 лет допускается с помощью специальных удерживающих устройств. На заднем сидении допускается пристегивать ребенка ремнем, если позволяет вес и рост.