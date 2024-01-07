Радий Хабиров поздравил православных жителей с Рождеством

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей региона с Рождеством. По словам руководителя республики, представители разных религий часто поздравляют друг друга с праздниками и собираются за одним столом.
«Люди разных вероисповеданий вместе отмечают религиозные праздники, собираются за одним столом, поздравляют друг друга. Для многонационального, многоконфессионального Башкортостана нет ничего удивительного в этом, — написал Радий Хабиров в своём телеграм-канале. — Мы все вместе молимся за родных и близких, за их здоровье и благополучие. Молимся за наше Отечество, за воинов, которые сейчас его защищают».
Радий Хабиров пожелал мира, добра, спокойствия и любви. Также в ночь с 6 на 7 января в 19 храмах башкирской столицы прошли богослужения.