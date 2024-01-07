Радий Хабиров поздравил православных жителей с Рождеством

«Люди разных вероисповеданий вместе отмечают религиозные праздники, собираются за одним столом, поздравляют друг друга. Для многонационального, многоконфессионального Башкортостана нет ничего удивительного в этом, — написал Радий Хабиров в своём телеграм-канале. — Мы все вместе молимся за родных и близких, за их здоровье и благополучие. Молимся за наше Отечество, за воинов, которые сейчас его защищают».