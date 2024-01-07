Радий Хабиров стал гостем фестиваля «Бирские пельмени»

Лучшее событие в области гастрономического туризма вновь собрало друзей и гостей. Несколько тысяч человек посетили ежегодный фестиваль «Бирские пельмени», который уже стал брендом и одной из визитных карточек города и района. С праздником жителей поздравил глава республики. О том, как прошёл самый вкусный новогодний выходной день и чем удивляли и угощали гостей фестиваля, – в нашем сюжете.

Отказываться от такого приглашения не пришлось. Тысячи гостей специально приехали на ежегодный фестиваль «Бирские пельмени» со всех уголков республики. Фестиваль уже стал одной из визитных карточек событийного туризма республики. На нём знакомят с кулинарными традициями и новаторскими идеями, а попробовать здесь можно десятки видов пельменей, приготовленных по самым разным рецептам и с разными начинками. Оценил блюда и Глава Башкортостана Радий Хабиров, который приехал в Бирск поздравить жителей с новогодними праздниками и с Рождеством.

С большим удовольствием приветствую бирян, уважаемых гостей фестиваля «Бирские пельмени». За последние годы Бирск стал ярким туристическим центром нашей республики. Каждый год здесь многое делают для того, чтобы город стал ещё более комфортным, красивым, удобным для жителей и туристов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Помимо традиционных пельменей, которые многие лепят дома сами, в Бирске можно было отведать блюда по старинным русским рецептам. Аромат от такого казана привлекал людей со всей площади.

На фестивале Радий Хабиров осмотрел тематические зоны мероприятия и продегустировал пельмени. На ярмарке ремесленников глава региона пообщался с бирскими производителями. А в историческом центре города руководитель региона посетил Свято-Троицкий кафедральный собор Бирской епархии. Радий Хабиров поздравил священнослужителей и прихожан с Рождеством Христовым, а также пообщался с жителями и гостями города.

В Бирске успешно развивается духовно-просветительский центр. Такие центры строят в селе Бугабашево Бакалинского района, в Белорецке. Они выполняют очень важную миссию нравственного воспитания, в том числе молодёжи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан