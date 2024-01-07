Радий Хабиров стал гостем фестиваля «Бирские пельмени»

Лучшее событие в области гастрономического туризма вновь собрало друзей и гостей. Несколько тысяч человек посетили ежегодный фестиваль «Бирские пельмени», который уже стал брендом и одной из визитных карточек города и района. С праздником жителей поздравил глава республики. О том, как прошёл самый вкусный новогодний выходной день и чем удивляли и угощали гостей фестиваля, – в нашем сюжете.
Отказываться от такого приглашения не пришлось. Тысячи гостей специально приехали на ежегодный фестиваль «Бирские пельмени» со всех уголков республики. Фестиваль уже стал одной из визитных карточек событийного туризма республики. На нём знакомят с кулинарными традициями и новаторскими идеями, а попробовать здесь можно десятки видов пельменей, приготовленных по самым разным рецептам и с разными начинками. Оценил блюда и Глава Башкортостана Радий Хабиров, который приехал в Бирск поздравить жителей с новогодними праздниками и с Рождеством.
Помимо традиционных пельменей, которые многие лепят дома сами, в Бирске можно было отведать блюда по старинным русским рецептам. Аромат от такого казана привлекал людей со всей площади.
На фестивале Радий Хабиров осмотрел тематические зоны мероприятия и продегустировал пельмени. На ярмарке ремесленников глава региона пообщался с бирскими производителями. А в историческом центре города руководитель региона посетил Свято-Троицкий кафедральный собор Бирской епархии. Радий Хабиров поздравил священнослужителей и прихожан с Рождеством Христовым, а также пообщался с жителями и гостями города.
Тем временем площадь, где проходил фестиваль, заполнилась гостями. Кто-то открыл для себя новые рецепты пельменей, а кого-то воспоминания словно уносили в детство. И, конечно, никто не ушёл домой голодным.