В Башкирии в аварии погиб маленький ребёнок и двое взрослых

По предварительным данным, в ДТП от полученных травм погиб годовалый ребёнок, а также водитель и пассажир второй иномарки. Ещё один 13-летний пассажир авто был госпитализирован. С травмами в больницу доставили 61-летнего мужчину и 60-летнюю женщину из другого авто.