В Башкирии в аварии погиб маленький ребёнок и двое взрослых

7 января в Нуримановском районе произошла крупная авария. Подробности инцидента сообщили в ГИБДД региона.
На 39 км автодороги Уфа – Иглино – Красная горка произошло столкновение двух авто: «Рено Дастер» и «Киа Рио».
По предварительным данным, в ДТП от полученных травм погиб годовалый ребёнок, а также водитель и пассажир второй иномарки. Ещё один 13-летний пассажир авто был госпитализирован. С травмами в больницу доставили 61-летнего мужчину и 60-летнюю женщину из другого авто.
По факту случившегося проводится проверка.
Фото: ГИБДД РБ.