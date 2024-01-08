В Башкирии в аварии погиб маленький ребёнок и двое взрослых

7 января в Нуримановском районе произошла крупная авария. Подробности инцидента сообщили в ГИБДД региона.

Фото №1 - В Башкирии в аварии погиб маленький ребёнок и двое взрослых

На 39 км автодороги Уфа – Иглино – Красная горка произошло столкновение двух авто: «Рено Дастер» и «Киа Рио».

По предварительным данным, в ДТП от полученных травм погиб годовалый ребёнок, а также водитель и пассажир второй иномарки. Ещё один 13-летний пассажир авто был госпитализирован. С травмами в больницу доставили 61-летнего мужчину и 60-летнюю женщину из другого авто.

По факту случившегося проводится проверка.

Фото: ГИБДД РБ. 

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