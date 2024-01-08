Турист из Башкирии погиб на Шри-Ланке в аварии

По некоторым данным, турист из Октябрьского был исполнительным директором одной из башкирских металлообрабатывающих компаний. Его жена, которая была рядом во время аварии, рассказала, что супруг пересел на переднее сиденье автобуса, чтобы вздремнуть после ужина. Со слов пострадавших, медики и спасатели, которые приехали на место аварии, не проводили первичный осмотр и не предложили никакой помощи. Некоторые добирались до больницы самостоятельно. Тело погибшего туриста планируется кремировать на острове.