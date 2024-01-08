В городе Башкирии зафиксировали превышение концентрации токсичных веществ

По предварительным данным, было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций в воздухе бутилацетата и оксида углерода — угарного газа. Эта проба была снята в Стерлитамаке на границе санитарно-защитной зоны «БСК». Роспотребнадзор направил в прокуратуру материалы, чтобы согласовать проведение внеплановой проверки на предприятиях.