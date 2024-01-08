В Башкирии 8-летняя девочка дважды стала чемпионкой по шахматам

8-летняя Реана Кинзябулатова дважды стала чемпионкой по шахматам в Башкирии. Первенство республики для девочек до 9 лет состоялось в Учалах.
Участница уфимского шахматного клуба «Толпар» сыграла в турнире 7 партий и во всех одержала неоспоримую победу. Второй год подряд 8-летняя Реана получает золотую награду в первенстве Башкирии.
Первый раз Реана сыграла в первенстве республики еще в пять лет, в шесть стала обладательницей серебряной медали, а затем и двух золотых, зачастую обыгрывая более старших соперниц.