Из Уфы в зону СВО отправилась группа бойцов после краткосрочного отпуска

Из Уфы к месту несения службы в зоне СВО отправилась очередная группа бойцов после краткосрочного двухнедельного отпуска. В её составе более ста человек. Бойцы отметили Новый год на родине и отдохнули в кругу семьи. Вскоре они вновь займут свои позиции на передовой. Провожали военнослужащих традиционно на площадке перед «Уфа-Ареной».