Из Уфы в зону СВО отправилась группа бойцов после краткосрочного отпуска

Из Уфы к месту несения службы в зоне СВО отправилась очередная группа бойцов после краткосрочного двухнедельного отпуска. В её составе более ста человек. Бойцы отметили Новый год на родине и отдохнули в кругу семьи. Вскоре они вновь займут свои позиции на передовой. Провожали военнослужащих традиционно на площадке перед «Уфа-Ареной».
В январе уже проводили третью группу бойцов. Усиленная организация отпусков перед праздниками была поручением Минобороны России. Бойцов к месту службы отвезут на автобусах «Башавтотранса». На построении к бойцам обратились представители правительства республики. Они пообещали бойцам и дальше оказывать участникам СВО и их семьям всеобъемлющую поддержку.