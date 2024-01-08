В Башкирии провели мастер-класс по рисованию для родных участников СВО

В Агидели организовали мастер-класс по рисованию для членов семей участников СВО. Жены, матери, бабушки смогли выплеснуть свои эмоции на холсты. Так через рисование женщин учат справляться с тревогой и сбрасывать накопленное напряжение. Организовал такое занятие клуб «Катюша».

Выбрать кисть и смешать цвета поможет учитель. Где нужно, подправит и научит правильно работать с акрилом. Сначала на холсте появляются лишь мутные очертания, а потом рождается шедевр. Собрались на мастер-классе мамы и бабушки участников СВО. Среди них и Гузель Исламова. Ее дочь – врач медицинской роты с позывным «Колибри». Там, на передовой, от её профессионализма зависит, как быстро пойдет на поправку раненый солдат.

Сюжет картины женщины выбирают сами. Из коллекции пейзажей находят свое – то, что легло на душу. Писать яркие и солнечные картины и почувствовать себя настоящим художником здесь сможет каждый, даже если вначале трудно совладать с краской. Эта форма творчества – своего рода терапия, чтобы пережить трудности и настроиться на позитивный лад. У Людмилы Фролинковой погиб в зоне СВО внук. И для нее важно находиться в обществе и общаться с другими.

Идея организовать арт-терапию пришла руководителю клуба «Катюша», где состоят жены и матери военнослужащих. Она обратилась к местной художнице. Мастер по рисованию поддержала инициативу и пригласила женщин в гости к себе в студию.