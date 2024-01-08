В Минэкологии Башкирии назвали главные трудности при вывозе мусора

Нечищеные дворы и неправильно припаркованные автомобили. В Министерстве природопользования и экологии, которое занималось в праздники контролем вывоза мусора, назвали главные трудности в уборке отходов.

Сотрудники ведомства сегодня отправились в рейд по площадкам, лично убедившись, с чем приходится сталкиваться водителям мусоровозов. Нужно обладать особым мастерством, чтобы в некоторых дворах всё же доехать до контейнеров. Расстояние между припаркованными машинами иногда исчисляется парой сантиметров.