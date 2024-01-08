В Уфе противопожарные рейды проводят Дед Мороз со Снегурочкой

В период праздничных дней в Уфе проходят необычные противопожарные рейды. Вместе с инженерами пожарной охраны столицы, инспекторами МЧС и Управления гражданской защиты к многодетным семьям в гости приходят и Дед Мороз со Снегурочкой. Они проводят инструктажи для родителей, вручают пожарные извещатели, а детям – сладкие подарки и специальную газету по правилам безопасности.

Рейды со сказочными персонажами проходят и в частном жилом секторе. Для детей он превращается в персональный новогодний утренник. Сегодня в Кировском районе пожарный Дед Мороз не только слушал стихотворения, но и загадывал загадки по технике безопасности. А в конце викторины вручал сладкие подарки.