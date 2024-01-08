Житель Башкирии изготавливает сувениры из глины к 450-летию Уфы

Сувениры к 450-летию Уфы. Житель Аургазинского района Заки Нагаев начал подготовку к празднованию юбилея столицы республики. Для гостей предстоящего праздника он изготавливает поделки из глины. Мастеру помогают и внуки, и студенты местного профучилища.

Память о большом юбилее столицы Башкортостана должна остаться на долгие годы. Глиняная визитница в форме уфимской крепости – лишь один из сувениров, который готовят в мастерской «Кирач» к 450-летию Уфы.

Куница, бортевые ульи, юрты и не только. На магнитах из глины и других сувенирах изображено всё то, с чем неразрывно связана история не только столицы, но и республики. К разработке каждого изделия, говорит руководитель творческой мастерской, подходили с особым трепетом.

Для изготовления керамических изделий используется пять видов глины. Добывают её на местных карьерах. Подготовить материал для скульптур – задача не из легких. Для этого необходимо специальное оборудование. Мастер сам изобрел устройства: мельницу, гончарное кольцо, экструдер и другие. По проекту их изготовили на одном из предприятий района. Но главное в их деле не сырье и оборудование, а люди, которые изготавливают настоящие шедевры.