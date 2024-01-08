В Башкирии в парке «Патриот» стартовали тематические смены

В военно-патриотическом парке «Патриот» стартовали тематические смены. Одна из них называется «Орлята». Она проходит в формате реверсивного наставничества, когда не только взрослые становятся советниками для детей, но и наоборот.

В смене 85 старшеклассников из разных городов и районов республики, все они наставники всероссийского проекта «Орлята России». Это ребята, которые помогают учителям начальных классов и организовывают мероприятия в рамках движения. В республике программа популярна, в ней участвует около 4 тысяч классов.