В Башкирии в парке «Патриот» стартовали тематические смены

В военно-патриотическом парке «Патриот» стартовали тематические смены. Одна из них называется «Орлята». Она проходит в формате реверсивного наставничества, когда не только взрослые становятся советниками для детей, но и наоборот.
В смене 85 старшеклассников из разных городов и районов республики, все они наставники всероссийского проекта «Орлята России». Это ребята, которые помогают учителям начальных классов и организовывают мероприятия в рамках движения. В республике программа популярна, в ней участвует около 4 тысяч классов.
Одновременно в парке «Патриот» стартовала еще одна смена «Достань мечту». В названии зашифрована аббревиатура того, что объединяет участников. Все они члены детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в республике. Ежедневно к ребятам будут приезжать различные эксперты и спикеры.