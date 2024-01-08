Житель Башкирии коллекционирует униформы прошлого столетия

История в одежде. Житель Белорецка Дмитрий Николаев коллекционирует униформы прошлого столетия. Причем со всеми полагающимися элементами обмундирования. Всего у него более 40 комплектов, в том числе формы советского автоинспектора, бойцов Красной Армии и ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС.

Ткань обрабатывали специальной химпропиткой. Запах при стирке был едким, говорит Дмитрий Николаев. Именно такую форму носили ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Причем в коллекции, помимо мужского, есть и женский вариант униформы. К слову, довольно редкий. Изюминкой коллекционер считает военные кожаные плащи времен Великой Отечественной.

Такого кожаного плаща нет больше ни у кого. Ни в России, ни в Америке, говорит Дмитрий. Это сейчас все представленные экземпляры на манекенах выглядят красиво. А ведь некоторые из них Дмитрию пришлось ремонтировать.

Увлечение это пришло к мужчине в конце 90-х. Он коллекционирует еще и старые мотоциклы. И как-то решил проехать с единомышленниками на военном двухколесном транспорте в форме бойца Красной Армии. Это привлекло внимание. И с тех пор раритетный гардероб стал расти.

Все собирается путем обмена с другими коллекционерами или же выкупается. Кто-то и сам приносит вещи. Притом что немалая часть униформ была собрана Дмитрием в родном Белорецком районе. Их даже используют для съемок фильмов. Сам Дмитрий тоже пробовал сниматься.