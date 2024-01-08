В Уфе прошел классический лыжный марафон

В последний раз такие соревнования проводили в столице нашей республики более 35 лет назад. Сейчас на мероприятии собрались как профессиональные спортсмены, так и любители. Они приняли участие в восьми различных дисциплинах.

К примеру, 30 километров по горам, 15 и 50 километров по рельефу. Дети соревновались на 500 метров. А любители лыжного спорта приняли участие в пяти- и 30-километровой гонке.

Основной итог – это, наверное, позитив, настроение. Участники даже в мороз преодолели свои дистанции. И, конечно же, наш гость – это Ермил Вокуев. Он сегодня показал суперкласс, занял первое место. Наши спортсмены тоже сильно не отстали. Равняемся на сильных. Арнис Гиззатов, организатор Уфимского лыжного классического марафона

Честь нашей республики защищали порядка 150 спортсменов. Также принять участие в уфимских стартах приехали лыжники из 13 регионов страны. Один из фаворитов – Ермил Вокуев. Он стал победителем на 30-километровой гонке с подъемами. На финише спортсмену подарили национальную шапку – бурек.