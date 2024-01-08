В Уфе прошел классический лыжный марафон

В последний раз такие соревнования проводили в столице нашей республики более 35 лет назад. Сейчас на мероприятии собрались как профессиональные спортсмены, так и любители. Они приняли участие в восьми различных дисциплинах.
К примеру, 30 километров по горам, 15 и 50 километров по рельефу. Дети соревновались на 500 метров. А любители лыжного спорта приняли участие в пяти- и 30-километровой гонке.
Честь нашей республики защищали порядка 150 спортсменов. Также принять участие в уфимских стартах приехали лыжники из 13 регионов страны. Один из фаворитов – Ермил Вокуев. Он стал победителем на 30-километровой гонке с подъемами. На финише спортсмену подарили национальную шапку – бурек.