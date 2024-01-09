В Башкирии будет ветрено, снежно и холодно

Как сообщили синоптики Башгидрометцентра, сегодня, 9 января, в некоторых районах Башкирии пройдет небольшой снег. Ветер будет слабым, переменных направлений. Температура воздуха днем -17, -22 градуса.
Завтра, 10 января, в республике вновь ожидается небольшой снег. Ветер будет умеренным, северо-западного и серверного направлений, по югу региона ожидаются сильные порывы. Ночью холодно – от -26 до -31, днем – от -20 до -25 градусов.
В четверг, 11 января, вновь будет снежно. Ветер западный, юго-западный умеренный. Ночью столбики термометров покажут -32, -37, местами до -27. Днем – от -20 до -25 градусов.