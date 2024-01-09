В Башкирии ссора сожителей в новогоднюю ночь закончилась убийством

В ночь с 31 декабря 2023-го на 1 января 2024-го житель Башкирии убил свою сожительницу. Это случилось в Янаульском районе Башкирии, информирует пресс-служба следственного комитета России по республике.

Предварительно, пара распивала спиртное, между ними произошел конфликт, и 48-летняя женщина ударила сожителя несколько раз по лицу. Мужчина схватил нож и нанес ей в шею несколько ножевых ранений. Она скончалась.

После этого обвиняемый сообщил об убийстве правоохранителям и дождался их приезда. Он полностью признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело. Назначены медико-криминалистическая, биологическая и судебно-медицинская экспертизы. На время расследования обвиняемый заключен под стражу.