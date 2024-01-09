Уфимцам напомнили о возможности оставить обращения о нечищеных улицах

На сайте Администрации башкирской столицы вот уже четвертый сезон подряд работает портал «Уфа снежная».
По информации ЦУРа, горожане снова могут оставлять свои обращения по поводу нечищеных от снега дворов и улиц. Здесь же можно подавать заявки на уборку наледи, сосулек и сугробов.
К своему обращению необходимо прикрепить фото и указать проблемное место на карте с коротким описанием.
Напомним, согласно нормативам, в первую очередь от снега освобождают дороги к объектам социального назначения: больницы, школы, дошкольные учреждения, музыкальные учебные заведения, спортивные объекты и другим.
В ЦУРе отметили, что очистка от снега тротуаров и проезжей части во дворах осуществляется в утренние часы с периодичностью один раз в 3, 2 и 1 сутки. Уборка снега на тротуарах проводится через 6 часов после окончания снегопада. На остальных территориях – не позднее 12 часов.