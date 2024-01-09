Стали известны подробности смертельной аварии в Башкирии

В седьмом часу вечера у деревни Укарлино столкнулись «Киа Рио» и «Рено Дастер». В аварии погибла молодая семья – 19-летняя девушка и её 27-летний супруг. Их годовалый сын и 13-летний родственник были госпитализированы, однако в больнице малыш скончался. Также госпитализация потребовалась 62-летнему мужчине и 61-летней женщине.