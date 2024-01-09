Жители Башкирии могут понаблюдать за Меркурием

Отыскать её поможет Венера, которая будет сиять на утреннем небе, на юго-востоке. Меркурий будет виден левее Венеры и ниже к горизонту. Утренняя видимость Меркурия продлится до 28 февраля — до его верхнего соединения с Солнцем, после чего он будет виден на вечернем небе.