В Башкирии нарушителя ПДД удалось задержать благодаря неравнодушным горожанам

В Мелеузе злостного нарушителя правил дорожного движения удалось задержать благодаря неравнодушным гражданам.

Фото №1 - В Башкирии нарушителя ПДД удалось задержать благодаря неравнодушным горожанам

Горожанин сообщил в социальных сетях, что на пересечении улиц Ленина и Смоленской один и тот же водитель намеренно на постоянной основе создаёт аварийную ситуацию путём управляемого заноса.

Информация была передана местным сотрудникам Госавтоинспекции. В ходе розыскных мероприятий инспекторами ДПС данный автомобиль установлен, водитель разыскан. Им оказался 20-летний местный житель.

В отношении него были составлены административные материалы по ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части и по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление автомобилем, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента. Правонарушитель осознал, что создавал угрозу другим участникам дорожного движения.

Владимир Севастьянов, глава ГИБДД РБ 

Фото: ГИБДД РБ. 

Уфимская волна
Пенальти