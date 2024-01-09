В Башкирии нарушителя ПДД удалось задержать благодаря неравнодушным горожанам

В отношении него были составлены административные материалы по ч.1 ст. 12.15 КоАП РФ за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части и по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление автомобилем, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента. Правонарушитель осознал, что создавал угрозу другим участникам дорожного движения.

Владимир Севастьянов, глава ГИБДД РБ