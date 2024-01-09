В Башкирии нарушителя ПДД удалось задержать благодаря неравнодушным горожанам

В Мелеузе злостного нарушителя правил дорожного движения удалось задержать благодаря неравнодушным гражданам.
Горожанин сообщил в социальных сетях, что на пересечении улиц Ленина и Смоленской один и тот же водитель намеренно на постоянной основе создаёт аварийную ситуацию путём управляемого заноса.
Информация была передана местным сотрудникам Госавтоинспекции. В ходе розыскных мероприятий инспекторами ДПС данный автомобиль установлен, водитель разыскан. Им оказался 20-летний местный житель.
Фото: ГИБДД РБ.