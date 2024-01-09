В Башкирии школьники села Старобалтачево развивают собственное ТВ

Со школьной скамьи – к большим проектам на широких экранах. Ученики первой школы села Старобалтачево уже год развивают собственное телевидение. Первые сюжеты ребята снимали и монтировали при помощи собственных телефонов. Благодаря конкурсу школьного инициативного бюджетирования им удалось получить 500 тысяч рублей на развитие своего телеканала.

Эти ребята еще школьники, но они уже выбрали непростой путь журналистов. Все началось год назад, когда на базе первой школы села Старобалтачево заработало настоящее телевидение. Его корреспондентами, операторами и даже монтажерами стали сами ученики.

Совмещать такой объем работы с жизнью обычных школьников – дело непростое. Поэтому было принято решение подать заявку на конкурс школьного инициативного бюджетирования. Команда юных журналистов оказалась в числе его победителей и получила грант на сумму 500 тысяч рублей из республиканского бюджета. Также помогли спонсоры и администрация Балтачевского района.