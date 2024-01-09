В Башкирии спасли кота, просидевшего двое суток на макушке дерева

Жительница села Абзаково обратилась в местное пожарное отделение. По информации пресс-службы госкомитета Башкирии по ЧС, женщина очень переживала за своего кота, которого на дерево загнали собаки.

По ее словам, Васька почти двое суток сидел на самой макушке и сам слезть не мог. Хозяева кота пытались справиться с бедой самостоятельно, но безуспешно.

Прибывшие на место пожарные заметили питомца на дереве высотой с двухэтажный дом. Чтобы снять напуганного пушистого с высоты, они использовали треколенную лестницу.

Кот даже не сопротивляться: его легко спустили на землю и передали хозяйке.