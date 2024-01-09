В Башкирии открыли группу психологической поддержки для родственников бойцов СВО

Вместе – сильнее. Психологи благотворительного фонда «Время нужных дел» открыли группу поддержки для родственников участников СВО. Матери, жены, сёстры военнослужащих, которые переживают за своих родных, собираются, чтобы поговорить по душам и отвлечься от тревожных мыслей.

Решение супруга отправиться добровольцем на СВО для Гульнары Батажевой было неожиданностью. Но перечить и отговаривать любимого она не стала. Многие семейные друзья и знакомые тоже являются участниками спецоперации. И муж не мог оставаться в стороне, даже несмотря на возраст, говорит женщина.

Ему 63 года. Он очень долго сидел, думал, смотрел телевизор, слушал знакомых. И в итоге всё-таки решил поехать туда, где наши ребята, наши герои отстаивают нашу правду. Я буду его ждать, любить и надеяться, что скоро это всё закончится и все наши ребята вернутся домой с победой. Гульнара Батажева, жена военнослужащего

Сначала переживания за мужа не давали спокойно спать, признается Гульнара Батажева. Узнав о группе психологической помощи семьям участников СВО, пришла на встречу, где приобрела себе новых подруг. Одна из них – Айгуль Фатхулбаянова, брат которой попал под частичную мобилизацию. Девушка тоже волновалась за родного человека и жила в ожидании звонка от него.

Чтобы не уходить в свои мысли, я очень много работала. До поры до времени это мне помогало. А когда начала ходить в эту группу, я приобрела такую стабильность. И теперь я могу помочь и своим близким. Айгуль Фатхулбаянова, сестра военнослужащего

Помочь родным участников СВО пережить тревоги взялись психологи благотворительного фонда «Время нужных дел». Встречи проходят регулярно как в офлайн, так и в онлайн-режиме. Говорят о наболевшем, и вместе побеждают общие тревоги.

Также в группах мы будем обучать девочек эмоциональной саморегуляции, чтобы они могли применять ее дома и делиться навыками со своими близкими. В будущем планируем также проводить арт-терапевтические занятия для детей с мамочками. Это тоже будет групповая работа. Эти занятия через творческое самовыражение помогут уменьшить напряжение, уменьшить тревогу. Гульназ Тишина, психолог благотворительного фонда «Время нужных дел»