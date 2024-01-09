В Башкирии открыли группу психологической поддержки для родственников бойцов СВО

Вместе – сильнее. Психологи благотворительного фонда «Время нужных дел» открыли группу поддержки для родственников участников СВО. Матери, жены, сёстры военнослужащих, которые переживают за своих родных, собираются, чтобы поговорить по душам и отвлечься от тревожных мыслей.
Решение супруга отправиться добровольцем на СВО для Гульнары Батажевой было неожиданностью. Но перечить и отговаривать любимого она не стала. Многие семейные друзья и знакомые тоже являются участниками спецоперации. И муж не мог оставаться в стороне, даже несмотря на возраст, говорит женщина.
Сначала переживания за мужа не давали спокойно спать, признается Гульнара Батажева. Узнав о группе психологической помощи семьям участников СВО, пришла на встречу, где приобрела себе новых подруг. Одна из них – Айгуль Фатхулбаянова, брат которой попал под частичную мобилизацию. Девушка тоже волновалась за родного человека и жила в ожидании звонка от него.
Помочь родным участников СВО пережить тревоги взялись психологи благотворительного фонда «Время нужных дел». Встречи проходят регулярно как в офлайн, так и в онлайн-режиме. Говорят о наболевшем, и вместе побеждают общие тревоги.
Психологи работают не только с родными, но и с участниками СВО, которые приезжают в краткосрочный отпуск. По словам бойцов, после таких бесед на душе им становится легче. А зная, что во время их службы близкие люди тоже чувствуют, что всё будет хорошо, то уже ничего не отвлекает от выполнения поставленных боевых задач.