ВК «Урал» провел домашний матч против «Динамо-ЛО»

Экватор российской волейбольной суперлиги «Урал» и «Динамо-ЛО» провели на стадионе «Динамо». Команда из столицы Башкортостана сходу взяла дело в свои руки и забрала две партии у сосновоборцев. Причём если первая прошла в равной борьбе 27:25, то во второй уфимцы не оставили шансов сопернику – 25:16.