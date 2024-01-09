ВК «Урал» провел домашний матч против «Динамо-ЛО»

Экватор российской волейбольной суперлиги «Урал» и «Динамо-ЛО» провели на стадионе «Динамо». Команда из столицы Башкортостана сходу взяла дело в свои руки и забрала две партии у сосновоборцев. Причём если первая прошла в равной борьбе 27:25, то во второй уфимцы не оставили шансов сопернику – 25:16.
А вот дальше «Динамо-ЛО» перевернуло игру. Гости сравняли счёт по партиям, взяв четвертый сет со счётом 26:24, а тай-брейк прошёл под тотальным контролем «Динамо-ЛО» – 15:9. Сосновоборцы одержали седьмую победу подряд, а «Урал» остался на двенадцатом месте в турнирной таблице. Самым результативным игроком встречи стал диагональный уфимцев Роман Поталюк, набравший 24 очка.