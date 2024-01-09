В Башкирии в праздники провели 28 тысяч новогодних мероприятий

Сегодня, 9 января, министр культуры Башкирии Амина Шафикова сообщила, что в новогодние праздники было проведено 28 тысяч мероприятий.
В период новогодних каникул с 20 декабря по 8 января государственные и муниципальные учреждения культуры провели тысячи мероприятий для всех возрастных категорий. Абсолютное большинство мероприятий из них носило семейный характер, объединяя все поколения.
Всего по республике проведено более 28 тысяч культурных мероприятий, в том числе на открытых площадках более 8 тысяч: это народные гулянья, новогодние ярмарки, праздничные программы в елочных городках и открытых катках. Общий охват составил порядка 2 млн человек.