В Башкирии в праздники на вывоз мусора направили 454 единицы техники

В Башкирии завершилась праздничная неделя. Стало известно, как в выходные вывозился мусор.
Ежедневно по всей республике было задействовано 454 единицы техники и 1082 сотрудника. Об этом на оперативном совещании правительства Башкирии сообщил министр природопользования и экологии.
В городах и районных центрах мусор вывозился ежедневно, в остальных населенных пунктах – один раз в три дня, что соответствует требованиям санитарных норм.
В то же время в процессе вывоза отходов регоператоры сталкивались с определенными препятствиями. Самые распространенные – отсутствие проезда к контейнерным площадкам из-за снежных завалов или неправильно припаркованных машин.