Стал известен самый популярный месяц для заключения брака в Башкирии

В Башкирии за указанный период времени расторгли брак 14 тысяч пар. Коэффициент разводимости составил 4,1% в расчете на тысячу человек, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В среднем за один месяц разводилось от 1,2 до 1,5 тысячи семейных пар.