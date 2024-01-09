Стал известен самый популярный месяц для заключения брака в Башкирии

Специалисты Башстата поделились статистикой за январь-октябрь 2023 года по бракосочетаниям и разводам.
В указанный период в республике было зарегистрировано свыше 19,8 тысяч браков. Коэффициент брачности составил 5,8% на тысячу человек. Это на 5,8% меньше по сравнению с тем же периодом в 2022 году.
Наиболее востребованными месяцами для бракосочетания среди жителей республики стали июль (3,3 тысячи браков), август (3,2) и июнь (2,8). Июль — самый популярный месяц для регистрации брака. Менее востребован май — в прошлом году в этом месяце свои отношения узаконила одна тысяча пар.
В Башкирии за указанный период времени расторгли брак 14 тысяч пар. Коэффициент разводимости составил 4,1% в расчете на тысячу человек, что на 2,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В среднем за один месяц разводилось от 1,2 до 1,5 тысячи семейных пар.