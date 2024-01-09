В Уфе двум пациентам удалили большие боковые кисты шеи

Сложные операции провели хирурги городской больницы №21 Уфы: они удалили боковые кисты шеи значительных размеров у двух пациентов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Медики уточняют, что подобные опухолевые новообразования носят как правило доброкачественный характер и считаются врожденными. Причина их появления: неправильное развитие плода.

В процессе развития эмбриона формируется нечто похожее на головастика лягушки с жаберными щелями. Из одной жаберной щели формируется ухо (наружный слуховой проход), а остальные три щели исчезают. Если этого не происходит, то в результате формируется бранхиогенная (жаберная) киста шеи. Пресс-служба Минздрава Башкирии

Такую кисту можно обнаружить только после достижения 20 лет, когда киста обретает значительные размеры.

Оба поступивших пациента испытывали нарушение глотания, у обоих зафиксировано смещение гортани. Хирурги удалили кисты для предотвращения возможного повторного их появления.

Операция была технически сложной: кисты располагались рядом с самыми крупными и близко расположенными венами и артериями шеи.

В настоящее время оба пациента наблюдаются амбулаторно.