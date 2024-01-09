В Уфе двум пациентам удалили большие боковые кисты шеи

Сложные операции провели хирурги городской больницы №21 Уфы: они удалили боковые кисты шеи значительных размеров у двух пациентов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Медики уточняют, что подобные опухолевые новообразования носят как правило доброкачественный характер и считаются врожденными. Причина их появления: неправильное развитие плода.
Такую кисту можно обнаружить только после достижения 20 лет, когда киста обретает значительные размеры.
Оба поступивших пациента испытывали нарушение глотания, у обоих зафиксировано смещение гортани. Хирурги удалили кисты для предотвращения возможного повторного их появления.
Операция была технически сложной: кисты располагались рядом с самыми крупными и близко расположенными венами и артериями шеи.
В настоящее время оба пациента наблюдаются амбулаторно.
Фото: минздрав РБ, ТГ