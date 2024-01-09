В Уфе назвали места организации купелей на Крещение Господне

19 января жители Уфы и Башкирии отметят один из главных православных праздников – Крещение Господне. В этот день все верующие окунаются в проруби.

Фото №1 - В Уфе назвали места организации купелей на Крещение Господне

Традиционно такие проруби будут организованы во всех семи районах столицы. Ознакомиться с местами для купания можно на сайте администрации города.  

Для совершения максимально комфортного обряда везде будут установлены сходни и специальные сооружения, деревянные настилы и покрытия.  

Кроме того, во всех семи точках будут развернуты пункты обогрева, места для переодевания и питания. Также будет организовано дежурство спасателей.

Фото: администрация Уфы

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