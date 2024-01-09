В Уфе назвали места организации купелей на Крещение Господне

19 января жители Уфы и Башкирии отметят один из главных православных праздников – Крещение Господне. В этот день все верующие окунаются в проруби.
Традиционно такие проруби будут организованы во всех семи районах столицы. Ознакомиться с местами для купания можно на сайте администрации города.
Для совершения максимально комфортного обряда везде будут установлены сходни и специальные сооружения, деревянные настилы и покрытия.
Кроме того, во всех семи точках будут развернуты пункты обогрева, места для переодевания и питания. Также будет организовано дежурство спасателей.
Фото: администрация Уфы