В Башкирии мужчину осудят за разбой и покушение на убийство женщины

В Иглинском районе осудят жителя Уфы, который 26 сентября 2023 года совершил разбойное нападение на соседку и нанес ей несколько ножевых ранений. Об этом сообщает Следственный комитет по Республике Башкортостан.
Установлено, что мужчина вместе с соседкой распивал спиртные напитки на садовом участке потерпевшей. Имея информацию о крупной сумме денег у женщины, злоумышленник начал требовать отдать их, нанеся потерпевшей несколько ударов в живот, руки и шею.
Через некоторое время преступник позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. Потерпевшая в это время смогла добежать до соседей, которые вызвали скорую помощь. Уголовное дело по данному факту направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.