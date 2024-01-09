В Башкирии мужчину осудят за разбой и покушение на убийство женщины

В Иглинском районе осудят жителя Уфы, который 26 сентября 2023 года совершил разбойное нападение на соседку и нанес ей несколько ножевых ранений. Об этом сообщает Следственный комитет по Республике Башкортостан.

Установлено, что мужчина вместе с соседкой распивал спиртные напитки на садовом участке потерпевшей. Имея информацию о крупной сумме денег у женщины, злоумышленник начал требовать отдать их, нанеся потерпевшей несколько ударов в живот, руки и шею.