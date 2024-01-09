В Башкирии фермер наладил полный цикл производства мясной продукции

От поля до прилавка. Такая схема позволяет контролировать все этапы производства и отвечать за качество конечной продукции. Следующий сюжет о фермере из Бураевского района, который наладил полный цикл производства.

О том, что их бизнес будет включать не только животноводство, но и целую производственную цепочку, в 2007 году Зариповы не задумывались. Переехав в деревню, супруги решили заняться овцеводством, начинали со 106 голов. Позже фермеры приобрели земли под растениеводство и пустующие фермы, в которых уже начали выращивать крупный рогатый скот.

Хозяйство ориентировано на мясное направление. Здесь содержат бурёнок симментальской породы. Все корма для животных выращивают на своих же полях. Только сено и фураж, никаких добавок и гормонов роста не используем, говорят в хозяйстве. Задача – получить качественное мясо, которое пойдёт в собственное производство полуфабрикатов.