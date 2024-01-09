В Уфе завершилась Межрегиональная олимпиада по башкирскому языку и литературе

Сегодня в Уфе завершился заключительный этап Межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе. В этом году в финал прошли почти 300 школьников из Башкортостана, Татарстана, Челябинской, Оренбургской и Самарской областей. Ученикам 9, 10 и 11 классов необходимо было пройти викторину, выполнить тест на знание языка и литературы. Также участников ждало и лексико-грамматическое задание по тексту.