В 2024 году в Башкирии планируют открыть три филиала парка «Патриот»

Военно-патриотический комплекс появился в Уфимском районе чуть менее двух лет назад. За это время на базе парка появилась полоса препятствий, мемориальный комплекс и центр военно-патриотического воспитания молодежи.

Друзья познаются в беде, а в случае с этими ребятами – во время преодоления полосы препятствий. Для школьников и студентов, которые проходят допризывную подготовку в парке «Патриот», «Гонка героев» – лишь часть учебной программы. Пробежать пять километров трассы помогает сноровка и взаимовыручка.

Непогода будущим солдатам нипочем. Перед глазами – пример мужества семи уроженцев Башкортостана, удостоенных звания Героя России. Всего ребятам нужно преодолеть 20 этапов гонки. В это время задействуются все группы мышц, тренируется ловкость и выносливость.

Полоса препятствий – лишь часть программы по физической подготовке ребят. Любителей высоты обучают технике прыжка с парашютом. С недавних пор в «Патриоте» появился и новый стадион со спортивными площадками.