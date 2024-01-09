В Уфе прошёл заплыв среди любителей зимнего плавания

Перед началом заплыва на берегу озера Солдатского среди участников прошёл конкурс костюмов. Таким образом на заплыв пришли Дед Мороз, Чебурашка, куница, снеговики. Длина проруби в этом в году 34 метра. Всего в этот день дистанцию преодолели почти 150 «моржей» разного возраста. На месте также дежурили спасатели.