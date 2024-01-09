Радий Хабиров провел первое оперативное совещание правительства в новом году

Подвели итоги и поставили задачи. Сегодня глава республики провёл первое в этом году оперативное заседание правительства. Обсудили темы ЖКХ, газификации, обманутых дольщиков и другие актуальные для республики вопросы. Критике руководителя региона подвергся Минздрав за отставание от сроков в части работы новых больниц. Также Радий Хабиров поручил решить проблему нехватки автобусов в некоторых районах столицы.
Радий Хабиров пообещал лишить рабочих мест главных врачей Баймакской, Месягутовской и Большеустьикинской больниц. Крайние меры связаны с тем, что в открывшихся медучреждениях так и не начат полноценный прием пациентов. Исполняющий обязанности министра здравоохранения назвал сроки, в которые больницы заработают.
В регионе до конца следующего года подключат к голубому топливу 181 населенный пункт. Башкортостан занимает первое место среди 11 крупных регионов по реализации программы догазификации. Она была запущена в 2021 году по поручению Президента страны. Благодаря ей подведение сетей до границ земельных участков бесплатно. В том числе программа действует и на социальные объекты.
Обсудили на еженедельном совещании и вопросы ЖКХ. Жители жалуются на неубранные от снега дворы. Радий Хабиров поручил активизировать эту работу. Тем более что подготовка к сезону началась ещё летом и было закуплено достаточно снегоуборочной техники. В связи с критическим понижением температуры на улице руководитель региона отметил, что держать на карандаше необходимо работу системы отопления. Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов не стесняться просить помощи.
На оперативном совещании в ЦУРе подняли тему нехватки автобусов в Уфе. С этим вопросом жители столицы обратились к главе республики лично. В частности, речь шла о транспортном сообщении в Затоне, Инорсе и ДОКе.
Прошедший год был посвящен педагогам и наставникам. В республике было проведено 63 тематических мероприятия. А также разработаны меры поддержки специалистов.
Ну и своеобразным подарком к нынешнему году семьи можно считать решение вопросов обманутых дольщиков. За пятилетку восстановили права почти 10 тыс. человек. В ближайшее время в этой истории в республике поставят точку. Все выплаты дольщики получат до конца февраля, а последние ключи – в апреле.