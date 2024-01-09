Радий Хабиров провел первое оперативное совещание правительства в новом году

Подвели итоги и поставили задачи. Сегодня глава республики провёл первое в этом году оперативное заседание правительства. Обсудили темы ЖКХ, газификации, обманутых дольщиков и другие актуальные для республики вопросы. Критике руководителя региона подвергся Минздрав за отставание от сроков в части работы новых больниц. Также Радий Хабиров поручил решить проблему нехватки автобусов в некоторых районах столицы.

Радий Хабиров пообещал лишить рабочих мест главных врачей Баймакской, Месягутовской и Большеустьикинской больниц. Крайние меры связаны с тем, что в открывшихся медучреждениях так и не начат полноценный прием пациентов. Исполняющий обязанности министра здравоохранения назвал сроки, в которые больницы заработают.

Хорошо, мы терпеливые, дожимайте эти вопросы. Даты согласованы с главврачами, то есть каждый главврач понимает, что эти даты имеют большое значение как для них, так и для людей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В регионе до конца следующего года подключат к голубому топливу 181 населенный пункт. Башкортостан занимает первое место среди 11 крупных регионов по реализации программы догазификации. Она была запущена в 2021 году по поручению Президента страны. Благодаря ей подведение сетей до границ земельных участков бесплатно. В том числе программа действует и на социальные объекты.

В рамках данной программы уже 38 тыс. домовладений подключили. Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа»

Обсудили на еженедельном совещании и вопросы ЖКХ. Жители жалуются на неубранные от снега дворы. Радий Хабиров поручил активизировать эту работу. Тем более что подготовка к сезону началась ещё летом и было закуплено достаточно снегоуборочной техники. В связи с критическим понижением температуры на улице руководитель региона отметил, что держать на карандаше необходимо работу системы отопления. Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов не стесняться просить помощи.

Если чувствуете, что своими силами не справляетесь, то первым делом докладывайте мне. Мы тогда всей республикой поможем. Я буду считать двойкой, если вы допустите полную разморозку дома. Везде нужно среагировать, везде можно поправить, вовремя надо отрабатывать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На оперативном совещании в ЦУРе подняли тему нехватки автобусов в Уфе. С этим вопросом жители столицы обратились к главе республики лично. В частности, речь шла о транспортном сообщении в Затоне, Инорсе и ДОКе.

Уфа разрастается, понятно, но это ваша работа, и вы должны думать об этом. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Прошедший год был посвящен педагогам и наставникам. В республике было проведено 63 тематических мероприятия. А также разработаны меры поддержки специалистов.

Внедрена система наставничества и увеличены гранты. Ильдар Мавлетбердин, министр образования и науки Республики Башкортостан