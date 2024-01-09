В Белорецке после капитального ремонта открылась школа

На оперативке онлайн присоединились к открытию школы №8 в Белорецке. В 2018 году, в одну из первых поездок Главы Башкортостана, белоречане рассказали о своих переживаниях, выполнят ли реконструкцию школы. Радий Хабиров взял под контроль этот вопрос, и вот учебное заведение принимает ребят. Напомним, изначально школа была рассчитана на 300 мест, но после капитального ремонта она вмещает в два раза больше учеников. Благодаря реконструкции здесь также появился просторный спортзал со скалодромом.

Год учебный 1 сентября встретили в другом образовательном учреждении, а уже календарный с января – в обновлённой школе. И опять пришли первый раз в первый класс.

В здании, которое строили в 1950-х годах, поменяли перекрытия, кровлю, окна, санузлы, систему отопления и вентиляции.

Школа с богатой историей, она давно уже существовала в этом месте. В процессе ремонта у нас появились новые здания, новые помещения, поэтому, конечно, получилась полноценно обновлённая школа на 700 мест. Сегодня обучается около 500 детей.

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России

После реконструкции увеличилась вместимость школы – до 800. Изначально была рассчитана на 300 мест. Больше стала нагрузка и на столовую. Одновременно здесь могут покормить 450 ребят. Открыли мастерские. Для мальчиков – столярное дело, девочек будут учить шить.

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