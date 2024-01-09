В Белорецке после капитального ремонта открылась школа

На оперативке онлайн присоединились к открытию школы №8 в Белорецке. В 2018 году, в одну из первых поездок Главы Башкортостана, белоречане рассказали о своих переживаниях, выполнят ли реконструкцию школы. Радий Хабиров взял под контроль этот вопрос, и вот учебное заведение принимает ребят. Напомним, изначально школа была рассчитана на 300 мест, но после капитального ремонта она вмещает в два раза больше учеников. Благодаря реконструкции здесь также появился просторный спортзал со скалодромом.

Год учебный 1 сентября встретили в другом образовательном учреждении, а уже календарный с января – в обновлённой школе. И опять пришли первый раз в первый класс.

В здании, которое строили в 1950-х годах, поменяли перекрытия, кровлю, окна, санузлы, систему отопления и вентиляции.

Школа с богатой историей, она давно уже существовала в этом месте. В процессе ремонта у нас появились новые здания, новые помещения, поэтому, конечно, получилась полноценно обновлённая школа на 700 мест. Сегодня обучается около 500 детей. Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России