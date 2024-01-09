В Белорецке после капитального ремонта открылась школа

На оперативке онлайн присоединились к открытию школы №8 в Белорецке. В 2018 году, в одну из первых поездок Главы Башкортостана, белоречане рассказали о своих переживаниях, выполнят ли реконструкцию школы. Радий Хабиров взял под контроль этот вопрос, и вот учебное заведение принимает ребят. Напомним, изначально школа была рассчитана на 300 мест, но после капитального ремонта она вмещает в два раза больше учеников. Благодаря реконструкции здесь также появился просторный спортзал со скалодромом.
Год учебный 1 сентября встретили в другом образовательном учреждении, а уже календарный с января – в обновлённой школе. И опять пришли первый раз в первый класс.
В здании, которое строили в 1950-х годах, поменяли перекрытия, кровлю, окна, санузлы, систему отопления и вентиляции.
После реконструкции увеличилась вместимость школы – до 800. Изначально была рассчитана на 300 мест. Больше стала нагрузка и на столовую. Одновременно здесь могут покормить 450 ребят. Открыли мастерские. Для мальчиков – столярное дело, девочек будут учить шить.