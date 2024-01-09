Спортивная общественность Башкирии присоединилась к сбору подписей в поддержку Путина

Спортивная общественность присоединилась к сбору подписей в поддержку кандидата в Президенты России Владимира Путина. Сегодня в региональном избирательном штабе Башкортостана побывали представители федерального партийного проекта «Zа самбо» в республике.

Напомним, в Башкортостане функционирует 29 точек по сбору подписей в поддержку кандидата в Президенты России Владимира Путина. В том числе в Уфе, в Нефтекамске, Агидели и в Салавате. Активная работа по сбору подписей продолжается на протяжении всех новогодних каникул. Жители республики присоединились к мероприятию.