В Башкирии жительница отметила 100-летний юбилей

100-летний юбилей отметила жительница села Толбазы Аургазинского района. Анисия Михайловна Прокопьева – ветеран труда, труженица тыла и вдова участника ВОВ. В чествовании ветерана приняли участие родные и друзья, представители Союза ветеранов, чувашской диаспоры и других организаций. Руководители поздравили именинницу с юбилеем, также передали поздравление и от Главы Чувашской Республики Олега Николаева.

Доброй улыбкой, крепкими объятиями и благодарностью Анисия Михайловна встречает каждого гостя. В доме долгожительницы сегодня важное событие. Преодолен вековой рубеж, а за спиной – тяготы войны, восстановление страны, распад Союза, тяжелые 90-е и становление новой России. Целый век истории, которую она видела своими глазами.

Когда началась война, Анисии было 17 лет. Несмотря на возраст, её направили в трудовой лагерь валить лес. О том времени она всегда вспоминает со слезами на глазах, было страшно и очень тяжело. После возвращения с лесозаготовок начала работать в колхозе, где ей доверили единственную лошадь. В бурю и зной возила сено, солому и воду для скотины.

С супругом, участником ВОВ Ефимом Сергеевичем, вырастили четырёх детей. Младший из них, Владимир, сейчас живет с матерью, заботясь о пенсионерке. Сейчас у нее шестеро внуков и один правнук. В роду Прокопьевых Анисия не единственный долгожитель. Родной брат прожил 103 года, а бабушка до 125. И секрет их долголетия, считают родные, в доброте, смиренности и открытости миру.