В Башкирии с начала года произошло 34 ДТП

В Башкортостане с начала года произошло 34 ДТП, которым сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия. Все случаи были зафиксированы сотрудниками ГИБДД. Госавтоинспекторы ведут мониторинг состояния дорог по всей республике.

Кадры с места смертельной аварии. Два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб. Женщина за рулем красной «Лады Калина» погибла сразу. Сопутствующий фактор, как установят сотрудники ГИБДД, – неудовлетворительные дорожные условия.

Это ноябрьские кадры, сделанные на дороге Уфа – Иглино – Красная Горка. Видео снято после смертельной аварии, в которой погибла женщина с маленькой дочкой. Водитель «Нивы» влетел в легковушку. Одна из причин – неудовлетворительные дорожные условия. Уже сегодня другой участок этой же дороги.

В свою очередь в Министерстве транспорта приводят цифры. В праздники было задействовано 89 единиц техники, дорожники использовали 565 тонн песчано-соляной смеси. Мониторинг состояния дорог сотрудники ГИБДД ведут по всей республике. Работа шла и в праздничные дни. Не все участки были в удовлетворительном состоянии.